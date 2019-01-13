حاكم عجمان: محمد بن راشد قائد ملهم.. و"قصتي" ينقل إرثا نابضا بالحياة

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن ذاكرة الإمارات وتاريخها يحفلان بالقصص الخالدة لقادة حملوا مسؤولية هذا الوطن وأسسوا اتحادا راسخا ووضعوا منهاجا للعمل وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" .. مضيفا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" استلهم رؤى المؤسسين وسار على خطاهم وشارك بإيجابية في بناء ونهضة الوطن بإطلاق المبادرات الرائدة ومنها إصدار كتاب "قصتي" الذي يحكي ويسجل قصصا تتذكرها الأجيال القادمة.
ووصف صاحب السمو حاكم عجمان - خلال تسلمه نسخة من كتاب " قصتي " - الكتاب بأنه إبداع أدبي متميز يضم قصصا من ممارسات وحياة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ويسجل تاريخ العمل الوطني ليكون مرجعا لأبناء هذا الوطن ومنهجا لمسيرة حافلة بالعطاء والازدهار.. مؤكدا فخر واعتزاز أبناء الامارات بما تضمنه الكتاب الذي يضم 50 قصة تؤرخ محطات ومواقف تاريخية من ذاكرة سموه خلال خمسين عاما .
وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منح الإمارات عامة ودبي خاصة مكانة رفيعة بفضل عشرات المشاريع الرائدة والعصرية التي شكلت لوحة اقتصادية وعمرانية وسياحية وحضارية وضعتها في مكانة لا تقل أبدا عن المدن والعواصم المتحضرة والمتقدمة .. مشيرا إلى أن تقدم دبي هو نهضة للإمارات وفخرا لنا جميعا.
وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بإصدار الكتاب الذي يلمس فينا قصص كفاح وحياة الماضي والحاضر تنقل من خلالها لأبناء هذا الوطن دررا وإرثا نابضا بالحياة.. وستبقى قائدا ملهما للجميع وننتظر منك الكثير من الإبداع والتميز ومزيد من حكايات تاريخنا المجيد.
وقال سموه "إننا نحمد الله كثيرا أن كل الجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في خدمة الوطن وتقدم أبنائه وبناته تجد الدعم والتقدير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إهدائه كتابه إلى صاحب السمو حاكم عجمان .. " إلى أخي حميد بن راشد النعيمي أهديك 50 قصة سردتها بما أسعفتني به الذاكرة من سنوات وذكريات .. ودونتها لتبقي محفورة بالأذهان .. ولنستكمل معا مسيرة الاتحاد ونستخلص خلالها مئات القصص للأجيال القادمة " .