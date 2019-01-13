نائب رئيس الدولة يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بأبوظبي الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

يكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الفائزين بالدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بعد غد، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي.

ويتزامن حفل التكريم مع احتفاء حكومة دولة الإمارات بالذكرى العاشرة لإطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الذي يمثل المظلة الجامعة لكافة الجهات الحكومية الاتحادية، ويهدف إلى تحقيق التفوق والتميز والريادة في نتائج أداء القطاع الحكومي، ويشرف على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ومتابعة تطبيق منظومة التميز الحكومي.

وتعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز أرفع جائزة للتميّز الحكومي في الدولة، وتهدف للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة ونشر الوعي بمبادئ التميّز والريادة وأهميتها للحكومات الحديثة في خدمة جميع فئات المجتمع.

نموذج عالمي

وتجسد مسيرة التميز الحكومي توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بأن تصبح دولة الإمارات وجهة عالمية في التميز والابتكار والتطوير والتنمية، ما يعكس رؤية قيادية مستقبلية شاملة تستند إلى تطوير نموذج عالمي للتميز والارتقاء بالأداء يمكن القطاع الحكومي من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه ويرسخ ثقافة التميز في الجهات الحكومية وبين الموظفين.

وقد حظيت مسيرة التميز في دولة الإمارات برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي رسخ مناهج عمل حكومي مستقبلية محورها الإنسان، ومعيارها منظومة التميز الحكومي الإماراتية التي أطلقها سموه عام 2015، والتي جاءت استكمالاً لمسيرة حافلة بالتميز تزيد على عقدين من الزمن لتصبح نموذج عمل في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.

ومنذ إطلاق جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بلغ مجمل عدد الترشيحات في دوراتها الخمس 2230 ترشيحاً، فيما بلغ عدد الجهات والموظفين الذين تم تكريمهم في الدورات الأربع الأولى 157 جهة وموظفاً.

الدورة الخامسة

وتتنافس 40 جهة حكومية من بينها 14 وزارة و26 هيئة، ضمن فئات الجائزة الـ25، التي تشمل 10 جوائز للجهات تتوزع على أربع فئات رئيسة، و15 جائزة فردية تتمثل في أوسمة رئيس مجلس الوزراء، فيما بلغ عدد الترشيحات التي تلقتها الجائزة 530 ترشيحاً بينها 402 لأوسمة رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت الجائزة في دورتها الخامسة استحداث ثلاث فئات جديدة لأوسمة رئيس مجلس الوزراء وهي: وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف في المجال الهندسي، وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، فيما تركز الفئة الأخيرة على الشباب بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على التطور المستمر وتحقيق التميز والريادة في المجالات التي تساهم في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وشارك في عمليات تقييم الترشيحات لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الخامسة، أكثر من 200 خبير تم اختيارهم من 23 دولة حول العالم، فيما ضمّت لجنة التحكيم في جائزة الفئة الاتحادية الرائدة، 8 أعضاء دوليين تم اختيارهم من أبرز منظمات التميز والجودة الدولية، كما ضمت فرق التقييم 80 خبيراً من الكفاءات الوطنية.

برنامج متكامل للتميز

وتتمثل المحطة الرئيسة في مسيرة التميز الحكومي بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في يونيو 2009، ليكون أول برنامج متكامل للتميز على مستوى الحكومة الاتحادية، والإطار المنظم لتعزيز الأداء وممارسات التميز من خلال مبادرات تستند إلى منهجيات علمية وتتبنى أفضل الممارسات العالمية.

ويهدف برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي إلى تطوير أداء المؤسسات والهيئات الاتحادية عبر تفعيل وتطوير أدوات قياس الأداء ومعايير التقييم، ويشمل أربعة محاور وهي: محور التوعية والتعلم، ومحور نقل المعرفة، ومحور بناء القدرات، إضافة إلى محور جوائز التميز.

وقد تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الدوام التطورات في ملف التميز الحكومي، والملتقيات التعريفية للجهات، ونتائج دراسات آراء المتعاملين الميدانية، وورش عمل الإبداع الحكومي، ووجه بتنظيم جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز التي مثلت في حينه أرفع جائزة للتميّز المؤسسي على مستوى الحكومة الاتحادية، ومنح الموظفين المتميزين أوسمة رئيس مجلس الوزراء.

مجلس الإمارات للتميز

كما وجه سموه في مايو 2013 بإطلاق مجلس الإمارات للتميز ليضم كافة برامج التميز الاتحادية والمحلية في الدولة، وهي كل من: برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، برنامج أبوظبي للتميز، برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، وبرنامج عجمان للتميز.

وفي 21 يناير 2014 كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 120 خريجاً من برنامج «دبلوم خبير التميز للجهات الحكومية» وبرنامج «تأهيل المقيمين الإماراتيين» وبينهم 85 خبير تميز و35 من المقيمين المواطنين، الذين تم تأهيلهم في إطار حرص الحكومة على مواصلة رحلة تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات الحكومية وبناء القدرات الوطنية في مجالات التميز والتقييم.

منظومة التميز الحكومي

وشهد السابع من مارس 2015 إحدى أبرز محطات مسيرة التميز في دولة الإمارات، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منظومة التميز الحكومي الإماراتية الأولى من نوعها في العالم.

وتهدف منظومة التميز الحكومي للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، ضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، بما يحقق أعلى معدلات رضاء وسعادة الناس.

وقد أصبحت المنظومة معياراً موحداً لبرامج التميز في دولة الإمارات، حيث تم تبنيها في مختلف برامج التميز في الحكومات المحلية، وتطبيق معاييرها في تقييم الجهات الحكومية المحلية في الدولة.

وفي 21 نوفمبر 2017 حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً باعتماد منظومة التميز الحكومي الإماراتية، كمرجعية عالمية للحكومات في تحسين الكفاءة، ونهجاً لتشكيل حكومات المستقبل.

تجربة إماراتية ناجحة

كما وقعت حكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2017، اتفاقية تعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتبني منظومة التميز الحكومي.

وفي أبريل 2018، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، شملت الأداء والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية، والمسرّعات الحكومية، وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين، وبناء على رغبة الحكومة المصرية بالبدء وبشكل عاجل بتفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي، تم اعتماد تطبيق منظومة التميز الحكومي الإماراتية على فئات جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، شاركت حكومة دولة الإمارات في مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» الأول من نوعه لتحديث الأداء الحكومي، الذي عقد في يونيو الماضي، والذي شكل باكورة مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية.

وشهد المؤتمر على مدى يومين تقديم إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة لجمهورية مصر العربية في ثلاثة محاور رئيسة وهي: الأداء والكفاءة والتميز الحكومي، والقدرات الحكومية، والخدمات الذكية.

الدورة الأولى

وقد شهدت الدورة الأولى لجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز في نوفمبر 2010 مشاركة 37 جهة حكومية اتحادية، واستقبلت فرق التقييم التي ضمت 53 خبيراً، 355 طلب ترشيح في فئات الجائزة المختلفة وأوسمة رئيس مجلس الوزراء.

وتم تكريم الجهات الفائزة في الفئات الرئيسة على مستوى الجهات والمناطق والإدارات، والفئات الفرعية التي تشمل مجالات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمليات والموارد البشرية وخدمة المتعاملين، إضافة إلى فئات أفضل الممارسات التي تغطي مجالات الإبداع وإدارة الأداء والمعرفة والاتصال الحكومي، وفئة التجارب المتميزة التي تمنح لأفضل تجربة إدارية وأفضل تجربة تقنية، وأخيراً فئة فريق العمل والتي تمنح لأفضل فريق عمل داخل الجهة الاتحادية وأفضل فريق عمل مشترك بين أكثر من جهة اتحادية.

وعلى مستوى الأفراد، تم منح أوسمة رئيس مجلس الوزراء لست فئات مختلفة للتميز الوظيفي في المجال الإشرافي والتقني والميداني والإداري والوظائف المتخصصة والموظفين المتميزين الجدد، كما تم منح اثنين من الشخصيات الوطنية وشاح رئيس مجلس الوزراء.

الدورة الثانية

واستقبلت الدورة الثانية 423 ترشيحاً من 41 جهة اتحادية منها 16 وزارة و25 هيئة، وشارك في عملية التقييم 70 خبيراً متخصصاً في مجالات التميز والجودة تم اختيارهم على أسس الخبرة والكفاءة المهنية والعملية والعلمية من داخل الدولة وخارجها حرصاً على أن تتم عمليات التقييم بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والحيادية وبناء على معايير عالمية دقيقة. وتم تكريم الفائزين بالجائزة في 13 مايو 2012.

وشهدت هذه الدورة منح أربعة من الشخصيات الوطنية وشاح رئيس مجلس الوزراء، فيما تم تكريم 3 شخصيات بميدالية فخر الإمارات.

الدورة الثالثة

في مايو 2014، وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتغيير مسمى جائزة الإمارات للتميز الحكومي إلى جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي نظراً لدور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قيادة مسيرة التميز في دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وشهدت الدورة الثالثة إضافة فئات جديدة وبعض التعديلات على معايير الفئات الرئيسة التي أصبحت تركز على تقييم مدى تحقيق الجهات الاتحادية لمهامها الرئيسة وخاصة ما يتعلق بالارتقاء بخدمات المتعاملين وتقديمها بأساليب إبداعية، وتلقت الجائزة 493 ترشيحاً من ضمنها 248 ترشيحاً لأوسمة رئيس مجلس الوزراء.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 14 مايو 2014 الفائزين في الدورة الثالثة في مختلف فئات الجائزة، ومنح سموه اثنين من الشخصيات الوطنية وشاح رئيس مجلس الوزراء، فيما كرم سموه 6 شخصيات بميدالية فخر الإمارات.

الدورة الرابعة

وفي الدورة الرابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، عملت لجنة التقييم التي ضمت 159 خبيراً على دراسة 429 ترشيحاً للجائزة اشتملت على 386 ترشيحاً لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، من 38 جهة اتحادية ومن ضمنها 14 وزارة و24 جهة اتحادية، فيما وصل عدد فئات الجائزة إلى 22 فئة، 10 جوائز للجهات الاتحادية، و12 وساماً لرئيس مجلس الوزراء، وتوزعت جوائز الجهات الاتحادية على الجائزة الرئيسة، وجائزتين على مستوى المحاور الرئيسة، و4 جوائز على مستوى المعايير الرئيسة، و3 جوائز على مستوى المعايير الفرعية.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بفئات الجائزة وأوسمة رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى 6 شخصيات وطنية تم منحها ميدالية فخر الإمارات، في حفل احتضنته العاصمة أبوظبي في 11 يناير 2017.