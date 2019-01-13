«أكاديمية أبوظبي الحكومية» تطلق ميثاق العمل الحكومي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية برنامج «ميثاق العمل الحكومي»، من خلال ورش عمل تفاعلية تشجّع على الحوار وتبادل الخبرات بينهم، وترسخ مبادئ العمل الحكومي وضمان استمرارية العطاء في إمارة أبوظبي.

ويتعرف موظفو حكومة أبوظبي من خلال هذا البرنامج على الأسس العامة للسلوك المهني في بيئة عمل الجهات الحكومية وبنود ميثاق العمل الحكومي، التي تم تصميمها لضمان أداء جميع الموظفين الحكوميين لمهامهم وفقاً للأولويات المحددة، التي تضع مصلحة الدولة والمجتمع في المقدمة. كما يتم تدريبهم على ردود الفعل الإيجابية ليواجهوا بها التحديات خلال حياتهم العملية اليومية.

ويعمل البرنامج على تعريفهم بمنظومة العمل الحكومي لكل من حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية واطلاعهم على معلومات تتعلق بتاريخ الدولة وإرثها ورسالتها.

وأتمت الأكاديمية بنجاح المرحلة التجريبية للبرنامج، والتي شارك فيها ألف موظف من دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي، حيث تنوي توسيع نطاق البرنامج العام الجاري ليشمل نحو 30 ألف موظف حكومي يتم إعدادهم بالمبادئ والمهارات والسلوكيات التي تدعم رؤية أبوظبي.

ويستند الميثاق إلى المبادئ الأساسية التي أرساها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لبناء منظومة العمل الحكومي لإمارة أبوظبي، والتي تشمل خمسة مبادئ هي: الولاء، والتميز والريادة، والكفاءة والفعالية، والمسؤولية الشخصية والعامة، والنزاهة.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي: إن الميثاق يشكل نواة منهاج أكاديمية أبوظبي الحكومية، والذي سيلعب دوراً محورياً لضمان ترسيخ أهداف ومبادئ العمل الحكومي لدى موظفي حكومة أبوظبي، وتعزيز قناعتهم بقدرتهم على قيادة منظومة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار في الوقت الراهن والمستقبل.