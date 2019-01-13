شرطة دبي تنفّذ 10 حملات توعية 2018

المصدر: دبي - البيان

نفّذت فرق عمل إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي خلال العام الماضي 10 حملات توعية تنوعت في مجالاتها بين الجنائية والمرورية والمجتمعية الموجهة للمجتمع، كان منها حملات مسلكية موجهة للجمهور الداخلي من موظفي الشرطة، ووصل عدد المستفيدين من تلك الحملات نحو 393600 مستفيد.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، على برامج عمل ومشاريع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع للعام 2019، بحضور العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد علي خلفان المنصوري، والسيد بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية.

واستعرض بطي الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، نتائج عمل العام 2018، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 40 فعالية توعية لطلبة مدارس منطقة دبي التعليمية، شارك فيها 65049 طالباً وطالبة.

وعلى مستوى البرامج المطبقة في القيادة العامة لشرطة دبي والموجهة لموظفي الشرطة، ذكر الفلاسي أن إدارة التوعية الأمنية قامت بإيفاد 44 موظفاً لأداء فريضة الحج العام 2017، إضافة إلى 188 موظفاً لأداء مناسك العمرة، ونظمت فعاليات معرض كتاب الخير الذي سجل توزيع 2102 كتاب على الموظفين.

كما اطلع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات على النظام الجديد لقياس أثر حملات الاتصال والتوعية المجتمعية، حيث قام مدير إدارة التوعية الأمنية باستعراض آلية التطبيق والعمل بالنظام الجديد، موضحاً أن النظام خلاصة بحث واطلاع فريق عمل الإدارة على أفضل التجارب والممارسات العالمية.