نهيان بن مبارك يبحث ورئيس حزب المؤتمر الهندي علاقات الصداقة بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ظهر أمس في قصر معاليه، رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي راهول غاندي والوفد المرافق له.

ورحّب معاليه بالضيف والوفد المرافق له وتبادل معه الحديث حول علاقات الصداقة التاريخية القديمة التي تربط دولة الإمارات والهند، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذه العلاقات المتميزة من خلال مدّ جسور تعاون جديدة للتواصل بين البلدين على مختلف المستويات، بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ونفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال الهنود في الدولة وكبار المسؤولين.