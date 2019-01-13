إطلاق ملتقى العمل التطوعي الأول في الشارقة 21 الجاري

المصدر: الشارقة- البيان

تعلن جائزة الشارقة للعمل التطوعي استعدادها لإطلاق ملتقى العمل التطوعي الأول؛ لعام 2019، للوقوف على أبرز مستجدات العمل التطوعي، وعرض نجاحات وتجارب المؤسسات المتخصصة ورواد العمل التطوعي من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بتاريخ 21 من شهر يناير الجاري؛ في الشارقة.

وأوضحت فاطمة موسى البلوشي المديرة التنفيذية للجائزة؛ رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى أن الهدف الرئيس من تنظيم هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه؛ بغية التعرف على واقع الفرص التي تمت إتاحتها خلال عام الخير وعام زايد، والتحديات المتعلقة بتنظيم العمل التطوعي.

كما يهدف الملتقى إلى عرض الخبرات والتجارب المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤسسات المعنية وقيادات العمل التطوعي بالدولة، كما ستعرض الجائزة ورقة عمل حول أفضل الممارسات العالمية في ذات المجال.

3 جلسات

وأضافت المديرة التنفيذية للجائزة، أن الملتقى سيحتوي على ثلاث جلسات تتضمن 9 محاور متنوعة؛ يقدمها قيادات المؤسسات التطوعية والمختصين من رواد العمل التطوعي؛ حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان؛ «منظومة العمل التطوعي في الدولة»، تليها الجلسة الثانية التي بعنوان «فرص تطوعية من الخليج العربي» أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان؛ «مسؤولية العمل التطوعي».

وأضافت فاطمة موسى البلوشي؛ ويعقب هذه الجلسات الثلاث؛ تكريم الفائزين في مسابقة نتطوع لأجل الشارقة، وهي مسابقة أطلقتها الجائزة مؤخراً؛ بهدف استقطاب المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة الشارقة؛ للمساهمة في تنفيذ أفضل مبادرة تطوعية.