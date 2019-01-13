تبادل خبرات بين «البلديات» و«الموارد البشرية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف الوقوف على سبل الاستفادة منها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهتين، وعلى وجه الخصوص المتصلة منها بممارسات قطاع الخدمات المساندة ومجال إدارة الموارد البشرية.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية ضمن مساعي الدائرة وهيئة الموارد البشرية إلى دعم التعاون بينهما في مجال إدارة الموارد البشرية وتطويرها وتحديداً كل ما يتصل لدى الجهتين بـالقوانين واللوائح ذات الصلة والسياسات العامة، والأدلة والمعايير والأحكام المتعلقة بالموارد البشرية والتعاون المشترك في مجال تطوير الممارسات المؤسسيـة وبناء القدرات الوظيفيـة.

وقع الاتفاقية كل من مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وعامر حسين الحمادي المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد البشرية؛ وذلك في مقر دائرة التخطيط العمراني والبلديات بحضور محمد الخضر المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني.

وأكد مبارك عبيد الظاهري أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال الموارد البشرية بما يضمن الارتقاء بالممارسات في هذا المجال ويسهم في تحقيق أهداف التوجهات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة فيما يخص قطاع الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

من جانبه قال عامر حسين الحمادي إن توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين يأتي في إطار خطط التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة لتعزيز كفاءة أدائها المؤسسي في مجال إدارة الموارد البشرية وممارسات الخدمات المساندة وتبسيط وتحسين الإجراءات المطبقة والابتكار فيها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة ويلبي تطلعات المتعاملين.