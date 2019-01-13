تحديثات وخدمات جديدة للمساعد الافتراضي «آمنة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، تحديثات وخدمات جديدة على برنامج المساعد الافتراضي (آمنة) ضمن تطبيقات شرطة دبي الذكية على منصة أبل «iOS»، والتي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم جميع خدمات شرطة دبي للجمهور.

ودعا العميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي توفر على الجمهور الوقت، وتسهّل عملية تقديم المعاملات بأسلوب أكثر سرعة وفاعلية، وباللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الأوامر الصوتية فقط، حيث يقوم المساعد «آمنة» بتحليل الأسئلة ومحاولة فهمها، وبالتالي الإجابة عنها بشكل دقيق.

وأوضح الرزوقي أن من أهم الخدمات التي تقدمها «آمنة» بحث الحالة الجنائية، ودفع المخالفات المرورية، وشهادة بحث الحالة المرورية، وإشعارات الحوادث، وخدمة «عين الشرطة»، وقيادات شرطة دبي في خدمتكم، وشهادة براءة ذمة مرورية، والاستعلام عن حالة الطلبات، وأمن المساكن، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن العديد من الخدمات التي تقدمها شرطة دبي ومكان أقرب مركز شرطة، وتقديم الملاحظات والشكاوى، وغيرها.