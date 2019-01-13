شرطة أبوظبي تؤهّل منتسبيها في حقوق الإنسان

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت شرطة أبوظبي كفاءة عدد من منتسبيها في مجال حقوق الإنسان وإدارة الأخلاقيات الشرطية، بدورة متخصصة، بالتعاون مع شرطة الدرك الإيطالي. وقال العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، إنه تم تعريف المشاركين بأخلاقيات حقوق الإنسان، والقوانين الناظمة لها، ومبدأ سيادة القانون، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال، والاطلاع على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وآليات الرصد الوطنية لها وفق مبادئ باريس.

وأشار إلى أن التدريب يعد ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي بتأهيل العاملين وفق أرقى المعايير والنظم في العلوم الأمنية والشرطية والقانونية، وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم الوظيفية.