«الهوية والجنسية» تغرس قيم الولاء عبر تذكار «أمّنتك بلادك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية مواصلة تقديم هدية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمواليد الجدد خلال عام 2019 والمتمثلة في تذكار «أمنتك بلادك».. وذلك تنفيذاً لتوجيهات سموّه بالمحافظة على هذا التقليد الذي يهدف إلى غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لترابه في نفوس أبنائه المواطنين.

وتشمل المبادرة توزيع التذكار على جميع المواليد الجدد من أبناء دولة الإمارات مرفقاً برسالة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مهنئاً الوالدين ومرحباً بقدوم المولود فيما تتضمن الرسالة قيم المواطنة التي تحث على محبة الوطن والإخلاص له والمحافظة على القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس المواطنين والحرص على التمسك بنهجه في حب الخير.

ويعكس التذكار الذي يقدم للمواليد المواطنين من حاملي خلاصة القيد بعد إنجاز إجراءات استخراج جواز السفر، عمق التلاحم بين قيادة تضع سعادة شعبها في مقدّمة أولوياتها.

وأكّد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة، أنّ استمرار الهيئة في تنفيذ هذه المبادرة جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك تأكيداً على خصوصية العلاقة بين القيادة الحكيمة وشعبها، وتعبيراً عن مشاركتها لهم أفراحهم وسعيها الدؤوب لإسعادهم.

ورفع الشامسي باسم منتسبي الهيئة كل أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توجيهات سموّه بمواصلة هذه الهدية التي تخلّد في ذاكرة الأجيال صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وتعزز روح الوطنية ومشاعر الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الإمارات، ليظلّ الوطن هو البوصلة التي ترشدهم وصونه.

من جانبه أعرب والد الطفل عبدالرحمن سعيد العويص عن سعادته بهذا التذكار، وقال إن: «الفرحة أصبحت فرحتين، الأولى بمولودي عبدالرحمن والأخرى باستلام هذا التذكار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. جميعنا «عيال زايد».