مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تحتفي بالفائزين بجائزة براكة للتميّز

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، شركة نواه للطاقة وشركة براكة الأولى، حفل توزيع جائزة براكة للتميز في دورتها الثالثة، حيث تم الإعلان عن الموظفين الفائزين بجوائز هذه الدورة خلال الحفل الذي أقيم في مقر المؤسسة في أبوظبي.

ووجه المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية الشكر لجميع الموظفين المشاركين في جائزة براكة للتميز من المؤسسة والشركات التابعة لها، وقال: «نحن في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركتي نواة للطاقة وبراكة الأولى فخورون بالتزام موظفينا التام بالتميز، ولا سيما أن جائزة براكة للتميز وجدت تقديراً لعملهم الجاد وتفانيهم في تحقيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالكفاءة التشغيلية والإدارة والجودة والأداء».

وأضاف أن «رحلة التميز لا وجهة محددة ولا نهاية لها، طبقاً لرؤية القيادة الرشيدة، التي ألهمتنا لجعل التميز ركيزة أساسية في كل أقسام العمل، ونحن في المؤسسة والشركات التابعة لها نحرص على ترسيخ مفاهيم التميز وتطبيقها وفقاً لأفضل الممارسات الوطنية والدولية، وذلك خلال مساعينا لإنتاج طاقة موثوقة وصديقة للبيئة لدعم النمو والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما دعا الحمادي الإدارة العليا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركتي نواة للطاقة وبراكة الأولى إلى مواصلة الالتزام بأعلى معايير التميز، في ظل التقدم الثابت والمستمر في الأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت النسبة الكلية للإنجاز في محطات المشروع الأربع إلى أكثر من 91%.