استشاري الشارقة يقرّ توصيات داعمة لأعمال هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

المصدر: الشارقة - البيان

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عدداً من التوصيات الداعمة لأعمال هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لتعزيز أدوارها في مجال ما تتولاه من مهام للحفاظ على التنوع الحيوي في الإمارة والإشراف على المحميات وغيرها من الأدوار النشطة في هذا المجال البيئي والضروري لحياة الإنسان.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع جلسته الثامنة، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع توصياته بشأن سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.

وفي بداية الجلسة أكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس أهمية أن تكون التوصيات قيّمة وتساعد هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في أداء مهامها على الوجه الأكمل والرقي بخدماتها لمصلحة الوطن والمواطن.

بعد ذلك تلا أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات مختلف التوصيات.

وطرح الأعضاء والعضوات مختلف آرائهم حول التوصيات، مؤكدين أهمية إعطاء الهيئة الأهمية القصوى نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة في حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية.

وفي نهاية الجلسة أقر المجلس التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، كما وأعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة المقبل، بإذن الله، ستعقد يوم الخميس الموافق 24 يناير من عام 2019م وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.