خطط لتعزيز الرقابة الغذائية والصحية لبلدية عجمان 2019

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تنفذ دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خططاً وبرامج جديدة للعام الجاري في مجال الرقابة الغذائية في الإمارة للحفاظ على الصحة العامة بالإمارة من خلال التوعية بالرقابة الغذائية والصحية والبيطرية ومكافحة آفات الصحة العامة بخطة العمل المعتمدة لعام 2019، ومنها: تطوير نظام رقيب وبيان الخاص بالتفتيش الذكي على المنشآت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتفعيل برنامج عجمان للصحة العامة على المصانع والمنشآت الصحية بالإمارة لرفع مستوى المنشآت صحياً.

وكشف المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة لـ "البيان" عن تطوير خدمة التفتيش على الحاويات الغذائية بميناء عجمان عن طريق توفير تجهيزات لوجستية بميناء عجمان للتفتيش على الحاويات متعددة الأصناف بالتعاون مع دائرة ميناء وجمارك عجمان والشركة المشغلة للميناء، لافتاً لوضع خطة للرقابة على مياه الشرب بالمباني السكنية ومراكز التسوق والأماكن العامة لضمان سلامة المجتمع.

وإنشاء عيادة بيطرية جديدة في سوق المواشي لتقديم خدمات بيطرية للجمهور وأصحاب المزارع من قبل أطباء بيطريين بالدائرة وتطوير مختبر تصنيف حشري بما يخص مكافحة آفات الصحة العامة وأفضل برامج المكافحة والوقاية وقياس فعالية المبيدات الموردة للدائرة، كما سيتم تنفيذ العديد من الدراسات الصحية على الأغذية الموردة بسوق عجمان لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي وصحة وسلامة المجتمع.

كذلك استمرار العمل على تدريب وتأهيل مفتشي الرقابة الغذائية والصحية على دورات تخصصية نوعية بمجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتنفيذ المبادرات الصحية للتوعية والتثقيف الصحي للمجتمع وأصحاب ومسؤولي المنشآت الغذائية.

سلامة الغذاء

وذكر الحوسني أن الدائرة نفذت العديد من المبادرات والخطط للصحة العامة بالإمارة خلال عام 2018 لضمان سلامة الغذاء، منها: تنفيذ 6 حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية بالإمارة لرفع مستوى المنشآت والحفاظ على الصحة العامة بالإمارة وتطوير عمليات المكافحة الوقائية لآفات الصحة العامة بالإمارة عن طريق تحديث وتطوير العمليات والتجهيزات الخاصة بفرق عمل الدائرة وتدريبها وفقاً لأفضل الممارسات، وتعهيد خدمات المكافحة في قطاعات محددة بالإمارة لشركات خاصة ذات كفاءة عالية بالمجال.

مشيراً إلى نمو التجارة الغذائية بالإمارة خلال عام 2018، حيث تم استلام 10950 طلباً، وبينما بلغت إنتاجية المقصب المركزي بمدينة عجمان 23340 لعام 2018 وتقديم عدد 1403 طلبات للعيادة البيطرية المتنقلة، وتحديث 5 أدلة للاشتراطات الصحية بمجالات الصحة العامة وفقاً لأفضل الممارسات وسعياً لتوحيد نتائج التفتيش الميداني.

والبدء في إجراءات تطبيق نظام الأيزو 17020 الخاص بإجراءات التفتيش الميداني للدائرة كأول دائرة بالإمارة بالإضافة لتفعيل برنامج عجمان للصحة العامة على المنشآت الغذائية بالإمارة لرفع مستوى المنشأة صحياً، وتطبيق نظام زاد الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية .

وتنفيذ خطة المبادرات الصحية للتوعية والتثقيف الصحي للمجتمع وأصحاب ومسؤولي المنشآت الغذائية.

سياسة

تتبنى الدائرة سياسة الاتصال المباشر مع المستهلكين والمتعاملين عن طريق استلام الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة بمركز الاتصال الحكومي بإمارة عجمان على الرقم المجاني 80070 ووسائل الاتصال المعتمدة وتم استلام 1555 شكوى صحية و2632 طلب خدمة من مركز الاتصال الحكومي.