إنجاز وصيانة 98 مشروعاً خدمياً خلال 2018

المصدر: الشارقة- البيان

كشف المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة أنجزت عدداً من المشاريع الحيوية من إنشاء وتأثيث وصيانة مباني بالمنطقة الشرقية بلغت تكلفتها 136 مليون درهم خلال العام الماضي، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بالخدمات والأثاث والتصميم الهندسي والإعمار في مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن استكمالاً للبنية الأساسية في المنطقة وتوفير خدمات متميزة لمواطني المنطقة الشرقية والمقيمين فيها.

مشيراً إلى أن الدائرة أنجزت عدداً من المشاريع بلغت 98 توزعت ما بين مشاريع عمرانية وبلغت 30 مشروعاً عمرانياً و43 مشروعاً خاصاً بصيانة المباني إلى جانب تأثيث 6 مشاريع وتصميم هندسي لـ 19 مشروعاً داخلياً من قبل مهندسي الدائرة، علاوة على تسوية ترابية وتمهيد لمليون متر مربع من الأراضي للمنتفعين من برامج الإسكان.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنه تم الانتهاء من توسعة مساكن 13 إمام مسجد في المنطقة الشرقية، كذلك تقوم الدائرة بتهيئة ومناسبة بيوت ذوي الإعاقة لاحتياجاتهم الخاصة وتسهيل تنقلهم داخل المنزل، فانتهت من مساكن 6 مستفيدين إلى الآن والمسجلين لدى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كما قامت بإنشاء 8 مبانٍ تجارية لصالح الأسر ذات الدخل المحدود.

في مدينة كلباء، أفادت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء بدائرة الأشغال أن الدائرة قامت بعدد من مشاريع الإعمار والصيانة والتأثيث والتصميم العمراني والخدمات، وذلك ضمن الخطة التنموية للدائرة والخاصة بتلبية احتياجات المجالس البلدية، واستهلت الدائرة عامها بإنشاء حديقة المفرق.

وتم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 9371 متراً مربعاً بكل وسائل الراحة والترفيه وتضم مضماراً للجري بطول 523 متراً وعرض 3 أمتار وملعب كرة قدم مزود بعشب اصطناعي، إضافة لغرفة الحارس وأخرى للخدمات ودورات مياه للنساء وألعاب للأطفال مع إنشاء أسوار ديكورية تحيط بالحديقة.

وأضافت: كما انتهت الدائرة مطلع العام من إنشاء حديقة البراحة، والتي اشتملت على إنشاء أسوار ديكورية تحيط بالحديقة البالغ مساحتها 66 ألف متر مربع، كما ضمت مضمارا للجري بطول 884 متراً، وممرات من الإنترلوك بمساحة 2.310 أمتار مربعة وعرض 3 أمتار، وغرفة خدمات، إضافة إلى أعمال إنارة ديكورية بتكلفة 1.2مليون درهم.

في السياق ذاته، انتهت الدائرة منتصف العام الماضي من إنشاء مبنى دائرة الثقافة وتبلغ مساحة الأرض التي تم تنفيذ المشروع عليها 11330 متراً مربعاً، و تم تصميم المبنى على الطراز الإسلامي، ويتألف من طابق أرضي وأول مساحة كل دور 900 متر مربع.

ويحتوي الدور الأرضي على مكاتب الموظفين وصالة استقبال وقاعة متعددة الأغراض لعرض اللوحات الفنية إلى جانب مطبخ وكافيتيريا ومخزن ودورات مياه خاصة بالرجال والنساء، فيما يتألف الطابق الأول من 13 مكتباً إدارياً وغرفة اجتماعات واستديو، إضافة إلى مطبخ ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء.