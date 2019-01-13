إشادة إثيوبية بافتتاح هيئة آل مكتوم الخيرية مدرستين في أديس أبابا

المصدر: أديس أبابا - وام

وجّه الدكتور تيلاي جيت وزير التعليم الفيدرالي في إثيوبيا، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على مبادرته بافتتاح هيئة آل مكتوم الخيرية مدرستين في أديس أبابا، مشيداً بتعاون الهيئة وجهودها من أجل نشر ودعم التعليم في إثيوبيا من خلال مبادرة حمدان بن راشد العالمية لنشر التعليم في أفريقيا.

وقال: «إن وزارة التعليم الإثيوبية تقوم بجهود كبيرة لتطوير وإصلاح التعليم وفق خارطة طريق، ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهيئة آل مكتوم الخيرية يساعدنا في أن نمضي بتطوير الخطة وتطوير المناهج».

مضيفاً: «لدينا اهتمام خاص بتطوير دراسة اللغة الإنجليزية وجعلها وسيلة للتعليم العالي ونطمح لمضاعفة الطلاب المتفوقين في الثانوية الحاصلين على أكثر من 90 % إلى ثلاثة أضعاف، منوهاً إلى أن مدارس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لديها إمكانية مضاعفة الطلاب المتفوقين، لافتاً إلى نتائجها الجيدة والمتميزة خلال العامين الدراسيين».

حفل

وكانت الهيئة قد افتتحت الثلاثاء الماضي رسمياً مدرستين تحملان اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في أديس أبابا خلال حفل أقيم بمدرسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في منطقة آيات إيذاناً بحضور معالي وزير التعليم الإثيوبي، وميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وأحمد فريد البدوي رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية بسفارة الإمارات نيابة عن القائم بأعمال بالسفارة، والدكتور نابور جرمدهن مدير التعليم بإثيوبيا، وأندوك أويني نائب عمدة مدينة أديس أبابا، وعبد السلام آدم مدير مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية بإثيوبيا، إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والعاملين بمدرسة حمدان بن راشد آل مكتوم في آيات ومدرسة حمدان بن راشد آل مكتوم في منطقة نافاس سلك.

فرص

وأشاد ميرزا الصايغ بالمستوى العلمي للطلاب وتقديراتهم الدراسية، لافتاً إلى الحرص على أن تكون هاتان المدرستان نموذجاً يحتذى لبقية مدارس الشيخ حمدان بن راشد في أفريقيا، وقال نهدف إلى الارتقاء بمستوى هذه المدارس حتى تتاح لهم فرص الالتحاق بالتعليم العالي وهو ما يتطلب خريجين متميزين، فنجاح المدرسة يقاس بمخرجات التعليم وطرح أهمية التعليم الفني والمهني كالإلكترونيات والكهرباء وميكانيكا السيارات، ووعد بتقديم الهيئة كل المساعدة للقطاع التعليمي لتطوير التعليم.

من جانبه أعرب عبد السلام آدم مدير مكتب هيئة آل مكتوم في إثيوبيا، عن شكره وتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المقدر لمسيرة التعليم في القارة الأفريقية، حيث تنتشر مدارس سموه البالغة 53 مدرسة في 23 دولة، كما وجّه الشكر للحكومة الإثيوبية على تسهيل مهمة الهيئة للقيام بالواجبات المناطة بها وموافقتها على فتح مكتب الهيئة بإثيوبيا.