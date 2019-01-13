عبدالله بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع عمان

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات المشتركة مع سلطنة عمان، وتنمية أوجه التعاون في المجالات كافة، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، بحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لقاء

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في مطار الرئاسة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في مختلف المجالات. كما تم تبادل وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة يوسف بن علوي، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة.

رعاية

من جانبه، أكد يوسف بن علوي بن عبدالله على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. حضر اللقاء أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما حضر من الجانب العماني الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.