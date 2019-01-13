«دبي الطبية»: رخصة للطبيب الزائر تخوّله العمل في 3 منشآت

المصدر: دبي-البيان

أعلنت مدينة دبي الطبية أمس عن أولى خدماتها في 2019 المتمثلة في خدمة ترخيص الطبيب الزائر، وذلك بهدف جذب واستقطاب الكفاءات الطبية للدولة والتشجيع على زيادة السياحة العلاجية لأخصائيي الرعاية الصحية.

وتتمثل الخدمة بمنح الطبيب الذي ينوي زيارة دبي رخصة طبيب زائر، تخوله العمل في 3 منشآت طبية داخل مدينة دبي الطبية، ويستطيع الخروج والدخول إلى الدولة عدة مرات باستخدام نفس التأشيرة. وتمكنه التأشيرة كفالة عائلته وتحويلها إلى إقامة عمل في أحد المستشفيات والمرافق الطبية داخل مدينة دبي الطبية.

وتتمثل خطوات التقديم على الخدمة من خلال بوابة مسار الذكية التابعة للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية ( www.dhcr.gov.ae/‏‏en/‏‏E-Services )، حيث يتم التقدم لطلب رخصة طبيب جديدة، ومن ثم يتم فحص أهلية المتقدم، وإصدار رسالة الإيفاء بالمتطلبات «رسالة قبول» ومن ثم التقدم لرخصة طبيب زائر، وإصدارها في وقت قياسي. وتتاح الخدمة على بوابة مسار في العشرين من شهر يناير الجاري، وسيتم تقديم أسعار خاصة للخدمة ابتداءً من تاريخ توفير الخدمة ( 20 يناير) وحتى نهاية معرض ومؤتمر الصحة العربي في 31 يناير 2019.

ميزات

هذا وكان الأطباء الزائرون قبل إصدار هذه الخدمة يحصلون على رخصة طبيب مؤقتة وتكون مشروطة باستضافة المنشأة الطبية في مدينة دبي الطبية لمدة 3 أشهر وتجدد لفترة مماثلة فقط، ولا تتيح لهم العمل في منشآت أخرى، بينما تتميز الخدمة الجديدة للطبيب الزائر بمرونتها وطول مدتها، حيث يكفل الطبيب عائلته ولا يحتاج إلى منشأة طبية تكفله، كما تمكّنه الخروج والدخول إلى الدولة عدة مرات، إلى جانب ذلك تتيح مدة الرخصة للطبيب فرصة البحث عن عمل في المستشفيات والمرافق الطبية أو تأسيس منشأته الخاصة في مدينة دبي الطبية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية:«تعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة الحرة، وتهدف إلى استقطاب الكفاءات إلى الدولة، وضم الخبرات في التخصصات المطلوبة، كما تشجع هذه الخطوة على السياحة العلاجية، والدفع باتجاه زيادة الخدمات العلاجية التخصصية، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمعات التي نخدمها.

متانة ومرونة

وتدل هذه الخطوة على متانة ومرونة الإطار التنظيمي الذي تتمتع به سلطة مدينة دبي الطبية، في استحداث الآليات الناجعة التي من شأنها تعزيز منظومة القطاع الصحي في الدولة وفي مدينة دبي الطبية تلبية لتوجهات حكومتنا الرشيدة ضمن وثيقة الخمسين التي كان أبرز بنودها توفير طبيب لكل مواطن. كما نعمل بوتيرة متسارعة مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية».

وتتاح الخدمة الجديدة حصرياً للأطباء وأطباء الأسنان وأطباء الطب التكميلي والبديل القادمين من خارج الدولة بغرض البحث عن عمل أو الاستثمار، أوالمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المختلفة.