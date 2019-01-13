راشد الليم يتسلم عضوية شبكة الشارقة لحماية الطفولة

المصدر: الشارقة - البيان

تسّلم الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في مبنى الهيئة الرئيسي، عضوية شبكة الشارقة لحماية الطفولة من شيخة بالهول رئيس مجلس الأمناء لشبكة الشارقة لحماية الطفولة، بحضورعائشة عبدالله بن علي عضو مجلس الأمناء مدير الشبكة.

وذلك دعماً لمبادرات المسؤولية المجتمعية والحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات خاصة فيما يخص حماية الأطفال باعتبارهم جزءاً مهماً منه.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كافة مؤسسات المجتمع لحماية الطفولة، وقد تبوأت الشارقة مكانة كبيرة كإمارة صديقة للطفل، وخطت خطوات كبيرة في حماية الأطفال، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع توفير المستقبل المشرق والمزدهر للأطفال وتنمية معارفهم وثقافتهم.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع شبكة الشارقة في مجال حماية الطفل بالإمارة، ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بالشبكة من خلال الخروج بمقترحات وأفكار من شأنها الارتقاء بمنظومة الطفل.