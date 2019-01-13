إنجاز 50 % من المشروع الثاني لـ«مجمع الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي-البيان

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المشروع الثاني في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاوات ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميغاوات، والتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها، وقد وصلت نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروع الثاني إلى نحو 50%.

ورافق سعيد محمد الطاير في زيارته كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس ــ الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

ويساهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويتم بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاوات وبتقنية الألواح الكهروضوئية، على 3 مراحل، وعلى مساحة تبلغ 16 كيلومتراً مربعاً، حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالتركيبات الثابتة.

وسجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لهذه المرحلة من المجمع بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت أمريكي للكيلوات ساعة بنظام المنتج المستقل.

سير العمل

واطلّع الطاير وبشكل مفّصل على تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع الثاني بقدرة 300 ميغاوات من ممثلي شركة «شعاع ــ 2» التي أسستها هيئة كهرباء ومياه دبي وتمتلك 60% من أسهمها، وذلك بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة، حيث تمتلك «مصدر» 24 % فيما تمتلك «إي دي إف انرجي نوفل» 16 %، فيما يتولى الائتلاف الدولي الذي تقوده شركة «جرانسولار» الإسبانية المتخصصة في مقاولات الطاقة المتجددة، ويضم شركتي أكسيونا الإسبانية و«جيللا» الإيطالية، أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC).

قدرة

تم تشغيل المشروع الأول بقدرة 200 ميغاوات في شهر مايو الماضي، ويمتاز بالتقنيات المبتكرة التي تشمل استخدام أكثر من 800 ألف خلية شمسية تتميز بتقنية التنظيف الذاتي وسيتم تشغيل المشروع الثاني بقدرة 300 ميغاوات في عام 2019، ومن ثم المشروع الثالث بقدرة 300 ميغاوات في عام 2020.