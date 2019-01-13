«الصحة» و«جلاسكو الدوائية» تتعاونان لدعم مرضى الربو

المصدر: أبوظبي-البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتزامن مع اختتام عام زايد 2018 مذكرة تفاهم مع شركة جلاسكو بشأن مبادرة «نسمة» لمساعدة بعض المرضى من ذوي القدرة المالية المحدودة والمستحقين طبياً لبعض الأدوية بعد تشخيصهم بمرض الربو المزمن الشديد المرتبط بالايزونفيل، والذين لا يشملهم تأميناً يغطي كلفة كل العلاج الموصوف لهم.

بهدف تحسين التزامهم بخطة علاجهم الموصوف لهم من قبل الطبيب المختص المعالج. وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في دبي، حيث وقّع ممثلاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ومن طرف شركة جلاسكو سميث كلاين اكسبورت لمتد سامح الفنجري المدير العام للشركة في الخليج.

دواء مجاني

وأوضحت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء في الوزارة أن البرنامج تم تصميمه ليدعم ما يصل إلى 150 مريضاً مؤهلاً عن طريق توفير أدوية مجانية، لدعم جزء من تكلفة العلاج الذي لا يغطيه التأمين الصحي، بالتنسيق مع شركة أكسيوس لخدمات التثقيف الصحي، وبالتعاون مع بعض الشركاء الاستراتيجيين مثل شركة التأمين الصحي الخاص للمريض والجمعيات الخيرية المرخصة. وأن مدة مذكرة التفاهم سنة وقابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم جهود الوزارة الهادفة لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة والاستجابة لتطلعات المرضى والمتعاملين على مختلف فئاتهم، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التي بإمكانها المساهمة في تعزيز جهود الوزارة الرامية إلى دعم المرضى وتمكينهم من الوصول لدواء يتميز بجودة عالية لمساعدتهم على الشفاء.

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى تمكين المريض في الدولة من ذوي الإمكانيات المالية المحدودة و الذي لا يشمله نظام تأمين كاف يغطي بعض العلاجات والذي تم تشخيصه بأحد الأمراض المذكورة بالمذكرة والمؤهل للاستفادة من المبادرة من الحصول على بعض الأدوية الخاصة المذكورة في هذه المبادرة والموصوفة له. بحيث تقرر عدد العبوات التي ستوفر له كل حسب إمكانياته المادية.

دعم

وأشار سامح الفنجري المدير العام للشركة في الخليج، إلى أهمية المبادرة لدعم مرضى الربو المؤهلين وتمكينهم من متابعة العلاج بحسب الخطة المحددة من قبل طبيبه المعالج. وأكد أن دعم برامج وزارة الصحة ووقاية المجتمع محور أساسي في أجندة الشركة .