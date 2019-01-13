تعاون بين «أميركية» رأس الخيمة و«هواوي تيك»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

استضافت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «هواوي تيك»، وقد وقّع على المذكرة كلّ من البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة؛ ولي تشي، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تيك إف زي» المحدودة.

تعدّ الجامعة الأميركية في رأس الخيمة أول مؤسسة تعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة توقّع مذكرة تفاهم مع «هواوي»، وهي شركة رائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية باستخدام حلول متكاملة عبر أربعة مجالات رئيسة: شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية. وهي ملتزمة بتقديم الحياة الرقمية إلى كل شخص .

بموجب المذكرة، ستتعاون كلّ من «هواوي» والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في استخدام البرامج التدريبية، بهدف نقل الخبرات والمعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من خلال أكاديمية «هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».