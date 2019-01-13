محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الذي يزور البلاد حالياً ضمن جولة في المنطقة.

ورحّب سموه بزيارة وزير الخارجية الأمريكي للبلاد، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى تعاون البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر اللقاء من الجانب الأمريكي ديفيد ساترفيلد، مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، وستيفن بوندي، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة، وعدد من المسؤولين الأمريكيين.