الجيش اللبناني: لا توتر على الحدود الجنوبية

نفت قيادة الجيش اللبناني معلومات عن وجود توتر على الحدود الجنوبية، أوردتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الوضع مستقر.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي: «أوردت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معلومات حول توتر على الحدود الجنوبية».

وأضافت: «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة المعلومات وتؤكد أن الوضع على الحدود مستقر، وهي تنسق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لإبقاء الوضع مستقراً على الخط الأزرق».

ودعت قيادة الجيش «هذه الوسائل والمواقع إلى عدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية».

ودعت أيضاً اللبنانيين إلى دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني للحصول على المعلومات اللازمة الصحيحة. بيروت - د.ب.أ