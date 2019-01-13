250 سائق أجرة يستفيدون من توعية شرطة أبوظبي الأمنية

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت شرطة أبوظبي توعية أمنية لـ 250 سائق مركبة أجرة، لرفع الحس الأمني لديهم، وتعزيز جهود الوقاية من الجريمة، خلال العام الماضي.

ونفذت التوعية إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل وإدارة الشرطة المجتمعية، في مجمع «أيكاد» السكني في المصفح.

وقال المقدم علي الجنيبي، رئيس قسم أمن وسائل النقل، إن التوعية تعد ضمن جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية لضمان بيئة اجتماعية خالية من الجريمة، تنعم بالتكافل الاجتماعي الآمن. وأشار إلى مواصلة برامج التوعية خلال عام التسامح لتشمل أكبر عدد من سائقي مركبات الأجرة لتعزيز الوعي الأمني بينهم، وتشجيعهم على الانضمام لـ «كلنا شرطة»، للمساهمة في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار المجتمعي.