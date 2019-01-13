شرطة أبوظبي تطلق جائزة أفضل 100 سائق حافلة مدرسية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي جائزة «أفضل 100 سائق حافلة مدرسية»، ضمن جوائز القائد العام للتميز 2019، للمساهمة في جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة من خلال خفض معدل الحوادث، وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية على مستوى العالم.

وتتزامن الجائزة مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لتوفير السلامة لأبنائنا الطلبة والطمأنينة لذويهم، وترسيخ قيم القيادة الآمنة لدى السائقين.

وتستهدف أكثر من 5000 سائق في إمارة أبوظبي، ويشارك في الترويج للجائزة والتعريف بشروطها جهات حكومية وشركاء استراتيجيون.

وينفذ المبادرة من شرطة أبوظبي كل من: مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، مديرية المرور والدوريات وإدارتي الإعلام الأمني، والشرطة المجتمعية، من خلال حملات توعية لنشر ثقافة السلامة المرورية للسائقين وتحفيزهم على الالتزام بقواعد السير والمرور.