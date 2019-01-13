«دار البر» تنشر «ثقافة التسامح» على أثیر «نور دبي»

المصدر: دبي - البيان

تقدم جمعية دار البر برنامجاً إذاعياً أسبوعياً بعنوان «مع القرآن»، على أثیر إذاعة نور دبي، یبثّ كل سبت، تحت شعار «عام التسامح»، یسعى إلى تعزيز ثقافة التسامح استناداً إلى القرآن الكريم.

وقال خالد سلطان العلماء، مدیر مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، فرع الذكور، مشرف عام البرنامج الإذاعي: إن البرنامج، الذي یبثّ من السادسة إلى السابعة مساء، یهدف إلى نشر ثقافة القرآن الكریم، وتعلیم كتاب الله، تبارك وتعالى، تلاوة وتجویداً، وتعریف المجتمع الإماراتي بآلیات حفظه، وتدریب المستمعین من الأهالي على أحكام التجوید بطریقة میسرة، على الهواء مباشرة، والترغیب في حفظ كتاب الله وقراءته قراءة سلیمة، وتصحیح الأخطاء الشائعة، وتوجیه أولیاء الأمور لحثّ أبنائهم على حفظ القرآن، مع التركیز على «الفاتحة» وقصار السور، مما تتطلبه الصلاة، وبعض المسائل التي تهم معلم القرآن.