محمد بن زايد وأبوبكر كيتا يشهدان توقيع اتفاقية صندوق خليفة لتمويل مشاريع في مالي

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي اليوم في قصر الشاطئ بأبو ظبي.. مراسم توقيع اتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" و جمهورية مالي ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بقيمة 25 مليون دولار بهدف دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي.

ووفق الاتفاقية التي وقعها كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس ادارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع والدكتوربوبو سيسي، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي.. وسيصرف المبلغ على مدار خمس سنوات بدفعات متساوية.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المالي الاتفاقية، وأعربا عن أملهما أن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بما يعود بالخير والمصلحة للبلدين والشعبين الصديقين.

وقال النويس عقب توقيع الاتفاقية "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي دولة الإمارات لدعم جهود التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.. كما تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي، وتمكينها بما يتماشى مع مساعي الحكومة المالية المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الجمهورية".

وبين أن الاتفاقية توفر إطارا ماليا وفنيا لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية؛ متوقعا أن تساهم هذه الحزمة من التسهيلات في خلق وظائف جديدة وتعزز من دور المرأة في المجالات الاقتصادية فضلا عن دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في المناطق الأكثر فقرا في جمهورية مالي الصديقة.

وأكد النويس على التزام الصندوق التام في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لضمان توفير سبل تنفيذ المشاريع المدعومة، ومراقبتها والعمل على تقديم تدابير تصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين.. مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم من خلال تأسيس مشاريع خاصة تسهم برفد الاقتصاد الوطني في مالي وتنمية المناطق الريفية والفقيرة في مختلف أرجاء الجمهورية.

من جهته أثنى الدكتور بوبو سيسي وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، على أهمية الدعم الذي قدمته ولا تزال تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مالي، في مختلف المجالات والأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين هي امتداد للتوافق في الرؤى بين قيادتي البلدين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور سيسي: "إن وزارة الاقتصاد والمالية تتعهد بتهيئة البيئة المناسبة لضمان تمكين المستفيدين من تنفيذ المشاريع ومراقبتها، إضافة إلى تسهيل التعامل بين صندوق خليفة والوكالات والسلطات وأصحاب المصلحة، ودعم تنفيذ كافة البرامج المتفق عليها عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتعديلات اللازمة، بما يضمن نجاح المشاريع في جمهورية مالي.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس فى العام 2007 في أبوظبي أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مول أكثر من 1400 مشروع داخل الدولة،

فيما نقل تجربته الناجحة إلى كل من مصر والشيشان والمملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية بيلاروسيا عبر برامج تمويلية رائدةتهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في تلك البلدان لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع ومستقر.