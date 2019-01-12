محمد بن زايد يستقبل الفريق أول أوستن ميلر

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق أول أوستن ميلر قائد بعثة الدعم الحازم - التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" - والقوات الأمريكية في أفغانستان.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.. إضافة إلى دورهما في مواجهة التطرف والعنف والإرهاب وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويدعم مختلف الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق للضيف الأمريكي.