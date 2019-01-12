محمد بن زايد يستقبل رئيس جمهورية مالي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة الرئيس كيتا.. متطلعا إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وبحث سموه والرئيس المالي خلال اللقاء.. علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعاتها الحيوية.

من جانبه أعرب الرئيس المالي عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلاده، منوها بمساهمة الدولة الفاعلة في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمية، ومثمنا دورها في ساحات العطاء الإنساني العالمي ومبادراتها الممتدة بالخير إلى مختلف شعوب العالم خاصة في القارة الأفريقية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومن الجانب المالي الدكتور بابو سيسي، وزير الاقتصاد والمالية وسديبي بوكاري سفير جمهورية مالي لدى الدولة.