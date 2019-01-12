"دبي الطبية" تطلق خدمة ترخيص "الطبيب الزائر"

المصدر: وام

أعلنت مدينة دبي الطبية اليوم عن إطلاق أولى خدماتها في عام 2019 المتمثلة في خدمة ترخيص الطبيب الزائر للدولة وذلك بهدف جذب واستقطاب الكفاءات الطبية للدولة والتشجيع على زيادة السياحة العلاجية لأخصائيي الرعاية الصحية.

وتتمثل الخدمة - التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة الحرة بمدينة دبي الطبية - في منح الطبيب الذي ينوي زيارة دبي رخصة طبيب زائر تخوله العمل في ثلاث منشآت طبية داخل المدينة ويستطيع الخروح والدخول إلى الدولة عدة مرات باستخدام نفس التأشيرة حيث تمكنه التأشيرة من كفالة عائلته وتحويلها إلى إقامة عمل في أحد المستشفيات والمرافق الطبية داخل مدينة دبي الطبية.

ويأتي توقيت إطلاق هذه المبادرة استعدادا للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض ومؤتمر الصحة العربي"آراب هيلث 2019" الذي سينطلق 28 يناير الجاري ويعتبر أكبر تجمع للمختصين واللاعبين الرئيسيين في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي سيضم أكثر من 4150 شركة عارضة تعرض أحدث ابتكاراتها في مختلف المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية بحضور أكثر من 85 ألف زائر من أكثر من 160 دولة لإبراز مكانة دبي كمركز عالمي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية ووجهة عالمية مختارة لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

وتتمثل خطوات التقديم على الخدمة من خلال "بوابة مسار الذكية" التابعة للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية www.dhcr.gov.ae/en/E-Services حيث يتم التقدم لطلب رخصة طبيب جديدة ومن ثم يتم فحص أهلية المتقدم وإصدار رسالة الإيفاء بالمتطلبات "رسالة قبول" ومن ثم التقدم لرخصة طبيب زائر وإصدارها في وقت قياسي.

وتتاح الخدمة على "بوابة مسار الذكية " في العشرين من شهر يناير الجاري وسيتم تقديم أسعار خاصة للخدمة ابتداء من تاريخ توفير الخدمة 20 يناير الجاري وحتى نهاية معرض ومؤتمر الصحة العربي في 31 يناير الجاري.

وكان الأطباء الزائرون - قبل إطلاق هذه الخدمة - يحصلون على رخصة طبيب مؤقتة وتكون مشروطة بإستضافة المنشأة الطبية في مدينة دبي الطبية لمدة ثلاثة أشهر وتجدد لفترة مماثلة فقط ولا تتيح لهم العمل في منشآت أخرى ..بينما تتميز الخدمة الجديدة للطبيب الزائر بمرونتها وطول مدتها حيث يكفل الطبيب عائلته ولا يحتاج إلى منشأة طبية تكفله حيث تمكنه الخروج والدخول إلى الدولة عدة مرات إلى جانب ذلك تتيح مدة الرخصة للطبيب فرصة البحث عن عمل في المستشفيات والمرافق الطبية أو تأسيس منشأته الخاصة في مدينة دبي الطبية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية إن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة الحرة وتهدف إلى استقطاب الكفاءات إلى الدولة وضم الخبرات في التخصصات المطلوبة كما تشجع هذه الخطوة على السياحة العلاجية والدفع باتجاه زيادة الخدمات العلاجية التخصصية الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمعات التي نخدمها.

وذكر أن هذه الخطوة تدل على متانة و مرونة الإطار التنظيمي الذي تتمتع به سلطة مدينة دبي الطبية في استحداث الآليات الناجعة التي من شأنها تعزيز منظومة القطاع الصحي في الدولة وفي مدينة دبي الطبية تلبية لتوجهات حكومتنا الرشيدة.

وأوضح الدكتور البلوشي أن الخدمة الجديدة متاحة حصريا للأطباء وأطباء الأسنان وأطباء الطب التكميلي والبديل القادمين من خارج الدولة بغرض البحث عن عمل أو الإستثمار أوالمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المختلفة.