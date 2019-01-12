إغلاق مطبخ شعبي في رأس الخيمة لمخالفته المعايير الصحية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أغلقت بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة والبيئة، أمس، مطبخاً شعبياً في إحدى مناطق الإمارة، بعد رصد أحد المواطنين مخالفات عملية تقطيع الدجاج المجمد على الأرضية البلاط بغرفة إعداد الوجبات، ووضع الدجاج في إناء كبير استعداداً لفك التجميد بطريقة مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية المقررة.

وأكدت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة، أن مثل هذه الممارسات من قبل بعض العمال في المنشآت الغذائية غير مقبولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص المقطع المتداول بإغلاق المنشأة لحين إشعارٍ آخر، واتخاذ الإجراءات النهائية بحق صاحبها، بعد إعداد التقرير الشامل ومراجعة ملف المنشأة ونظام العمل الصحي فيها والتأكد من توافر الاشتراطات المنصوص عليها، بالإضافة لأجهزة فك اللحوم المجمدة والتي تفرض وجودها إدارة الصحة العامة بالدائرة لعدم فك تلك المجمدات بطريقة سريعة ما يؤثر على سلامة المنتج الغذائي خلال الطهي.

وأشارت الطنيجي إلى أن لجنة التفتيش ستقوم بأخذ مسوحات من الأرضية وتحديد المواد المستخدمة في عمليات التنظيف، ومراجعة سجل الدورات التدريبية التي خضع لها العمال على أساسيات ممارسة سلامة الأغذية، لتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المنشأة، مؤكدة أن الدائرة لن تتهاون مع أصحاب المطابخ الشعبية والمطاعم المستهترين بسلامة الصحة العامة لأفراد المجتمع، وتوقيع عقوبات صارمة بحق كل منشأة غذائية يثبت مخالفاتها للتعليمات.

وأضافت أن دائرة البلدية تهيب بالمواطنين والمقيمين في الإمارة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة والتبليغ عن الممارسات الخاطئة بالمنشآت الغذائية في الإمارة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة، بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه المخالفات الصحية والتواصل عبر الرقم 0561777667، لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن للمستهلك الصحة والسلامة.

وأكدت أن الجولات التفتيشية، التي تنفذها الدائرة، مستمرة على مدار اليوم للتأكد من التزام المحال في الإمارة، لكن بعض العمال يتبعون ممارسات خاطئة معتقدين غيابهم عن الدور الرقابي لمفتشي البلدية، إلا أن الدور المجتمعي حاضر وبقوة في رصد المخالفات الغذائية.

وتعود المخالفة إلى فيديو بثه أحد المواطنين يرصد خلاله اثنين من العمال داخل إحدى الغرف المغلفة في المطبخ الشعبي بعملية تقطيع الدجاج المجمد على أرضية المطبخ، ووضع الدجاج داخل اناء كبير لفك تبريده بسرعة، في مخالفة للاشتراطات الصحية والتي تلزم كل منشأة غذائية في رأس الخيمة بتوفير جهاز فك تبريد المجمدات، والذي يستغرق في عمليات الفك 12 ساعة، حيث اتبع العمال الطريقة السريعة لتذويب الدجاج وتلبية طلبات الزبائن.