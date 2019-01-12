«قصتي».. كتاب جديد لمحمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن كتابه الجديد «قصتي»، وهو سيرة ذاتية تتضمن 50 قصة في 50 عاماً.

وقال سموه في تدوينه عبر حسابه في «تويتر»: «خمسون قصة في 50 عاماً.. سيرة ذاتية غير مكتملة.. كتابي الجديد قصتي».

ونشر سموه مقتطفات من 3 صفحات في كتابه جاء في الأولى: «قبل الثامنة، علّمني والدي كيف أعيش في الصحراء مع هوامها ودوابها، مع ذئابها وغزلانها، مع بردها وحرِّها وتقلُّباتها.. بعد الثامنة، علّمني والدي أن أعيش في المدينة، مع البشر.. ما أقسى البشر، وما أجمل الصحراء».

وفي الثانية: «في الخيمة الشمالية حدث شيء لا يحدث في بلاد العرب ولن يحدث لعقود طويلة، طلب زايد أن يكون راشد رئيساً للاتحاد الجديد، وراشد يبتسم ويحرّك سبحته بيده ويقول أنت الرئيس!».

وفي الثالثة: «توجهنا إلى إحدى ساحات طرابلس المكتظة بالحضور، لكن المفاجأة التي كانت تنتظرنا أن أحدهم أخبر الجماهير بأننا هناك، عندها أحاطوا بالسيارة بشكل هستيري مرحبين بعواطف حارّة جداً، وبدأت السيارة تفقد اتزانها بفعل اندفاعهم.. وما هي إلا لحظات حتى بدأتُ أشعر بارتفاع السيارة التي تقلنا عن الأرض».

عطاء

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «شكراً لمعلم الأجيال أخي محمد بن راشد لإهدائي كتابك الجديد «قصتي».. سيرتك الزاخرة بالعطاء امتداد لسيرة مؤسسي هذا الوطن العظيم وصناع حاضره ومستقبله، وقصصك درر مكنونة تنقل للأجيال إرثاً نابضاً بالحياة.. ستبقى قائداً ومعلماً استثنائياً تلهم الأجيال، وينتظر منك الوطن مزيداً من الإبداع والتميز».

محمد بن زايد:

شكراً لمعلم الأجيال أخي محمد بن راشد

سيرتك الزاخرة بالعطاء امتداد لسيرة مؤسسي هذا الوطن العظيم ستبقى قائداً ومعلماً استثنائياً تلهم الأجيال