نهيان بن مبارك ورئيس وزراء أوغندا يبحثان القضايا المشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس، الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس الوزراء الأوغندي.

حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المتنامية بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بزيارة الدكتور روهاكانا روغوندا والوفد المرافق له، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع أوغندا في المجالات كافة.

‎من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأوغندي اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات. حضر اللقاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين.