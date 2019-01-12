سلطان بن زايد يحضر أفراح المزروعي والخييلي في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الحفل الذي أقامه سالم سعيد بالصايغ المزروعي بمناسبة زفاف نجله بخيت على كريمة حمد غافان بالهواش الخييلي.

وقدم سموه، خلال حضوره الحفل الذي أقيم عصر أمس في قاعة الأفراح بمنطقة رماح في مدينة العين، التهاني والتبريكات للعريس ووالده وأخويه سعيد ومحمد بالصايغ المزروعي، كما هنأ سموه والد العروس وإخوانها، والحضور من أهلهم وأقاربهم.

وأعرب سموه عن أمنياته للعروسين بحياة زوجية ملؤها التوفيق والرفاه، داعياً المولى عز وجل أن يوفق الشباب إلى كل ما فيه سعادتهم وخير الوطن. تخلل الحفل، الذي حضره عدد من كبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين وجمع غفير من المواطنين والمقيمين، الأهازيج التي قدمتها فرق الفنون الشعبية.