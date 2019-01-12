حميد النعيمي يحضر مأدبة غداء أقامها أنجال سيف الخاطري

المصدر: رأس الخيمة -وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفل الاستقبال ومأدبة الغداء اللذين أقامهما، ظهر أمس أنجال المرحوم الشيخ سيف بن علي بن سيف الخاطري، في مجلسهم بمنطقة أذن في رأس الخيمة تكريماً لسموه.

حضر الحفل والمأدبة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ صقر بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري.

وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وراشد بن سيف المزروعي مسؤول منطقة أذن والغيل، وأحمد الوالي المزروعي، وحشد من الشخصيات ووجهاء القبائل.