شرطة دبي تطلق خدمة «إصدار شهادة الوفاة الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي، وبالتعاون مع مركز نموذج دبي وبناة المدينة، خدمة «إصدار شهادة الوفاة الإلكترونية» بهدف تسهيل الإجراءات على المراجعين، وتعزيز التكامل بين الدوائر.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إن الخدمة الذكية تنسجم مع التزام شرطة دبي الراسخ بـ «خطة دبي 2021» .

والدور المحوري في تحقيق أهداف استراتيجية المدينة الذكية الخاصة بالإمارة، مشيداً بتعاون القيادة العامة لشرطة دبي مع هيئة الصحة بدبي، في إطلاق خدمة «إصدار شهادة الوفاة الإلكترونية» التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد الجمهور وشرطة دبي وإيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعي لإسعاد الجمهور.

وأكد أن شرطة دبي تهدف لتطوير أفضل الممارسات وأدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة احتياجات أفراد المجتمع، واختصار الوقت على المراجعين والتقليل من الإجراءات، وتحقيق التكامل بين الدوائر والهيئات الحكومية.