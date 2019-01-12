سعود بن صقر يحضر أفراح الحبسي والشحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد شيبان محمد الحبسي بمناسبة زفاف نجله عبد الرحمن إلى كريمة علي راشد الخنبولي الشحي.

وقدّم سموه، خلال حضوره الحفل الذي أقيم عصر أمس في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة، التهاني والتبريكات للعروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين.

كما حضر الحفل الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ خليفة بن سعيد آل نهيان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن علي بن سيف الخاطري، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل.