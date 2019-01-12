شرطة دبي تبحث التطوع ورؤية الإمارات 2021

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة المرقبات، جلسة حوارية بعنوان «التطوع ورؤية الإمارات 2021»، أدارتها المحامية علياء العامري.

وتحدثت فيها سحر أحمد العوبد، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، والملازم أول خليفة الروم، أمين عام مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، والدكتور مالك بن شيخان، مدير التطوير المحترف، ومنال الجوهري، مدير المبادرات في فريق سفراء الخير التطوعي.

وأكدت العوبد أن الجمعية تشارك مختلف المؤسسات الأهلية بالدولة في عملية بناء العمل المجتمعي التطوعي، لأننا نؤمن بأن التطوع هو الذراع المساندة لنهضة الدولة وتنمية المجتمع، ونتطلع من خلال الجمعية لغرس وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في نفوس أفراد المجتمع كافة وخاصة الشباب.

مشيرة إلى أن خطط الجمعية الاستراتيجية تستند إلى تخطيط واضح للحاضر واستشراف المستقبل عبر توحيد جهود العمل التطوعي في الدولة من خلال رؤية واضحة وأهداف محددة ينفذها أعضاء يؤمنون برسالة العمل التطوعي، داعية إلى مضاعفة الجهد والسعي لإنجاح وتكثيف أعمال وأنشطة التطوع.