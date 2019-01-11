محمد بن راشد يحضر أفراح المهيري والكتبي

المصدر: وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل الاستقبال الذي دعا إليه كل من أحمد بن سيف بن زينون المهيري ومحمد سلطان بن مرخان الكتبي لمناسبة زفاف محمد أحمد بن زينون المهيري إلى كريمة محمد سلطان بن مرخان الكتبي .

وحضر الحفل - الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي / العين - عصر اليوم عدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل .

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي المهيري والكتبي أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما سموه زواجا سعيدا مكللا بالفرح والسعادة .