محمد بن راشد: واثقون بقدرتنا على تحدي المستحيل

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي ماضية في عزمها لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد.

، وفقاً للأهداف التي تضمّنتها وثيقة الخمسين، وتستهدف في مجملها تسريع وتيرة التنمية واستدامة الازدهار. جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبراج الإمارات، أمس، على خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها للتنفيذ الفوري لما جاء في وثيقة الخمسين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وقيادات حكومة دبي.

وقال سموه: «عوّدتنا إنجازات دبي ألّا نركن إلى ما حققناه، بل نتابع مسيرتنا بحثاً عن فرص جديدة للتطوير، مسترشدين بإيماننا وعزيمتنا وإصرارنا على النجاح، ونحن واثقون بقدرتنا على تحدي المستحيل لنصل إلى أهدافنا المنشودة».

وشدد سموه على أن رؤيته تتضمن الكثير من العمل والإبداع خلال الخمسين عاماً المقبلة، للبناء على منجزاتنا، والوصول إلى مدينة متكاملة يسودها القانون وروح الرحمة والمحبة، ينعم قاطنوها بالرخاء والازدهار، وتخلق بيئة مواتية لأجيال المستقبل، يحظون فيها بفرص لتحقيق أمانيهم وطموحاتهم.

وأضاف سموه: «نحن على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب مواكبة المتغيّرات التي يشهدها عالم اليوم بفكر إبداعي مبتكر يستبق تحديات المستقبل، لنضمن لدبي الحفاظ على مكتسباتها، وموقعاً مؤثراً في مشهد المستقبل، لتكون مركزاً للعالم، وقد كلّفتُ حمدان بن محمد بمتابعة تنفيذ بنود الوثيقة، وكلّي ثقة به وبفريق عمله أنهم سيكونون كما عهدتهم على قدر التحدي».

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محمد بن راشد: دبي ماضية لتعزيز مكـانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد