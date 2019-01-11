ذياب بن محمد بن زايد يتسلّم عضوية «كلنا شرطة» من الرميثي

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، بطاقة عضوية «كلنا شرطة» رقم (23)، من اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي. وزار سمو الشيخ ذياب، مديرية المرور والدوريات، واستمع إلى شرح عن المدينة الآمنة.

وما توفره من خدمات بطرق ذكية ومبتكرة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدراتها الأمنية والتنبؤ بالجريمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لشبكات الطرق للارتقاء بإمكانيات شرطة أبوظبي كواحدة من أجهزة الشرطة المتقدمة في استخدام الأنظمة والممارسات المتطورة لمواجهة التحديات في الحاضر والمستقبل.

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي: إن «كلنا شرطة» تعد ضمن منظومة المبادرات الحديثة المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي، ووصولها إلى أكثر مدن العالم أمناً وسعادة.

وأشار إلى التركيز على تأهيل أفراد المجتمع ورفع مستوى الحس الأمني لديهم، ليكون دورهم مكملاً للشرطة، على نحو يعكس جهود شرطة أبوظبي في الشراكة المجتمعية، والوقاية من الجريمة، وتحقيق مزيد من المؤشرات الإيجابية في العمل وزيادة رضا المتعاملين وإسعادهم.

حضر تسليم العضوية خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي وعدد من مديري القطاعات.