بلدية عجمان تستحدث المرصد الحضري

المصدر: عجمان ـ وام

استحدثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان قسم المرصد الحضري ليكون الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يعنى بالتنسيق مع الدوائر الحكومية وشركاء التنمية لإعداد وتفعيل المخططات الحضرية الاستراتيجية وربط سياساتها في إطار موحد.

واستعرض الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة خطة عمل المرصد الحضري في عجمان التي تسعى لإيجاد آليات موحدة بين الدوائر الحكومية والشركاء لتفعيل المخطط الاستراتيجي للإمارة وإيجاد قاعدة بيانات موحدة للمؤشرات الحضرية ورصد إنجاز الخطط التشغيلية وتوظيفها في صناعة وتوجيه القرار من خلال إيجاد آليات موحدة لدعم عملية صناعة القرار في الإمارة وتعزيز التعاون مع الدوائر لإنتاج مؤشرات حضرية موحدة.