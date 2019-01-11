حمدان بن محمد يحضر أفراح بوهليبة والهاملي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن علي بوهليبة، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة سعيد بن حمدان الهاملي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي / العين - عصر أمس، عدد من أعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين.

وقد بارك سمو ولي عهد دبي للعروسين زفافهما الميمون، وتمنّى لهما حياة زوجية مظللة بالسعادة والاستقرار والمحبة.

كما حضر الحفل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.