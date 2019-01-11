«طرق دبي» تنظم فعاليات لتنمية وعي الموظفين بالصحة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوماً مفتوحاً للصحة والسلامة والبيئة، تضمن عدة فعاليات بحضور خبراء ومحاضرين ومتحدثين من داخل الهيئة وخارجها، لإلقاء المزيد من الضوء بشأن التوعية وإبراز جهود الهيئة في هذا المجال.

وتفصيلاً، قالت ندى جاسم، مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن الفعاليات شاركت فيها جهات خارجية وهي «بارسونز إحدى الشركات العالمية الرائدة في البنية التحتية في دبي و»اتحاد إسكو«أحد مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من قطاعات ومؤسسات الهيئة ذات الصلة بمجال السلامة والبيئة والصحة.

وأضافت: إن الفعاليات تضمنت محاضرات على عدة محاور؛ منها دور التكنولوجيا واستخدام الهيئة للأجهزة التقنية في التنبؤ بالمخاطر والحوادث في المركبات، ورصد الحالة الذهنية والصحية لسائقي الحافلات لحماية أرواحهم وضمان سلامة الركاب.