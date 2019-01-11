محاضرة في شرطة دبي حول «سياسة العمل وإدارة النزاعات»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، محاضرة «الإبحار في سياسة العمل وإدارة النزاعات» التي نظمتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ومديري إدارات عامة ومراكز شرطة وضباط.

وقدمت المحاضرة تينا نونو، نائبة الرئيس في شركة جارتنر التي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتولى مسؤولية إجراء البحوث التي تهدف إلى مساعدة الرؤساء التنفيذيين ومنظماتهم في جميع أنحاء العالم لتحسين أدائهم ومساهماتهم ضمن مؤسساتهم، وهي متخصصة في القضايا القيادية المرتبطة بـالرؤساء التنفيذيين.

وشرحت تينا نونو مفهوم «السياسة في العمل» التي تعد من حقيقة العلاقات الإنسانية داخل المؤسسات، مشيرة إلى أن القادة قد يجدون أنفسهم في مواقف سياسية في مكان العمل تتطلب منهم اتخاذ قرارات ذات تأثير كبير على مجريات العمل، إلى جانب إمكانية مواجهتهم لتحديات تتطلب منهم تحديد أوليات العمل وفريق العمل.