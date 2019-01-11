محمد بن زايد وطحنون بن محمد يتبادلان الحديث حول منجزات الوطن بقيادة خليفة

المصدر: العين ـ وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

ورافق سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

ورحب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية حول ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مسيرة الخير على نفس النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تسخير كافة الإمكانيات للمواطنين بما يدعم رخاءهم وسعادتهم.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.