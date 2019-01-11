«كهرباء دبي» تكرّم شركاءها الاستشاريين والمقاولين تقديراً لدورهم

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي حفلها السنوي لتكريم شركائها من الاستشاريين والمقاولين المتميزين، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، ومشاركة الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المتميزة التي أسهمت في تحقيق الهيئة لنتائج عالمية خلال العام الماضي.

في كلمته الافتتاحية، قال الطاير: «لقد أسهم شركاؤنا من الاستشاريين والمقاولين في تحقيق الإنجازات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي.

حيث تنص المبادئ الثمانية للحُكم والحكومة في دبي، التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن «دبي صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية».

كما تنص على أن مجتمع دبي «يتميز بالانضباط والالتزام في وعوده ومواعيده وعهوده.. مجتمع يسوده الاحترام ويربط كل مكوناته التسامح»، وهذه هي المبادئ التي تحكم علاقتنا في هيئة كهرباء ومياه دبي بشركائنا من القطاع الخاص، في إطار رؤية الهيئة لأن تكون مؤسسة رائدة، مبتكرة ومستدامة».

وأسهمت هذه الشراكات الناجحة في تحقيق الهيئة للعديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم، بل إن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية

حرص

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على بناء علاقات وطيدة وتأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفر فرصاً استثمارية هائلة ومتكافئة للجميع وفق أعلى معايير الشفافية في ظل علاقات استراتيجية راسخة.