بلدية الحمرية تكرم كهرباء الشارقة لإنجازها مشاريع إنارة في المدينة

المصدر: . الشارقة - البيان

كرم المجلس البلدي لمدينة الحمرية، هيئة كهرباء ومياه الشارقة لإنجازها عدداً من المشاريع التطويرية في منطقة الحمرية، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 500 عمود إنارة وتمديد كابلات بطول 45 كم في الشوارع، وتعديل الشبكات وتركيب محولات جديدة بقدرات مختلفة، بهدف تحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أعمال التطوير التي نفذتها الهيئة في منطقة الحمرية شرق وغرب تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالمية للمناطق كافة في إمارة الشارقة.

وأكد أن المشروعات التي نفذتها «الهيئة» في مجال تعديل الشبكات في منطقة الحمرية ستعمل على تحقيق الثبات والاستقرار للشبكة الكهربائية، وانخفاض نسبة الأعطال في المنطقة. وأشار الليم إلى أن الهيئة تنفذ حالياً العديد من المشاريع التطويرية على صعيد البنية التحتية في إمارة الشارقة، ومنها مشروعات إنارة الشوارع في كل المناطق والتي تعتبر من المشروعات الحيوية والضرورية التي تواصل الهيئة تنفيذها