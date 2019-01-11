الإمارات تتصدر الدول الأكثر عطاءً في 2017

المصدر: وام

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة - للمرة الرابعة في خمس سنوات - الدول الأكثر عطاء للعام 2017، وفق البيانات والأرقام النهائية التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».

وبلغ صافي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في 2017 نحو 14.55 مليار درهم بنسبة 1.03% من الدخل القومي الإجمالي الإماراتي.. وكانت أكثر من نصف قيمة تلك المساعدات «67%» في شكل منح.

ويعد استمرار دولة الإمارات في تحقيق تلك المرتبة المتقدمة بتصدرها قائمة أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية قياساً لدخلها القومي إنجازاً يضاف لريادتها الدولية في كثير من المجالات، ويؤكد نجاح عملها الدؤوب بتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة البشرية. أبوظبي - وام