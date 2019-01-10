محمد بن زايد يزور طحنون بن محمد

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

رافق سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة .

ورحب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية حول ما وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " قائد مسيرة الخير .. على نفس النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه في تسخير كافة الإمكانيات للمواطنين بما يدعم رخاءهم وسعادتهم.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين وسعادة محمد بن مبارك الزرعوني وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.